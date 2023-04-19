Президент «Урала» Иванов выступил против изменения формата чемпионата России

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном появлении в чемпионате России плей-офф или третьего круга.

«У нас гладкий чемпионат, а мы каждый год хотим что-то придумать, улучшить. Количество легионеров и так далее. Давайте успокоимся и сыграем в футбол так, как он идет. Я, наверное, консервативный человек. Я против каких-либо изменений. Теряется смысл самого чемпионата. Сейчас команды бьются за очки. На примере мини-футбола можно сказать, что команда с 7-го места стала чемпионом страны. Мне это не очень нравится. Но если нас убедят, что это будет интересно всем, тогда да. Но этот вопрос нужно обсудить со всеми: с лигой, с клубами. И принять общее решение», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.