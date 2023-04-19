В «Спартаке» прокомментировали информацию, что спортивный директор клуба не предоставил трансферный план на лето

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что спортивный директор клуба Пол Эшуорт до сих пор не предоставил трансферный план на лето.

— Правда ли, что Пол Эшуорт не предоставил трансферный план на лето?

— Это слухи, которые мы не комментируем. Могу сказать, что Пол Эшуорт как спортивный директор полностью вовлечен в процесс подготовки к трансферному окну. Есть ли уже у клуба какая-то стратегия на лето? Планы есть, но трансферы любят тишину, — сказал Зеленов.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского клуба в сентябре 2022 года. В текущем сезоне красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 23 тура.