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Сегодня, 15:10

В «Спартаке» прокомментировали информацию, что спортивный директор клуба не предоставил трансферный план на лето

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что спортивный директор клуба Пол Эшуорт до сих пор не предоставил трансферный план на лето.

— Правда ли, что Пол Эшуорт не предоставил трансферный план на лето?

— Это слухи, которые мы не комментируем. Могу сказать, что Пол Эшуорт как спортивный директор полностью вовлечен в процесс подготовки к трансферному окну. Есть ли уже у клуба какая-то стратегия на лето? Планы есть, но трансферы любят тишину, — сказал Зеленов.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского клуба в сентябре 2022 года. В текущем сезоне красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 23 тура.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Пол Эшуорт
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
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Ахмат – Сочи
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ЦСКА – Локомотив
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Спартак – Краснодар
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Владимир Писарский

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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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