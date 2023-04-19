Гарре: «Мне хочется выучить русский язык, это поможет моей семье»

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что хочет выучить русский язык.

«Мне хочется его выучить, пусть он и очень сильно отличается от английского и испанского. Если я буду знать русский, это поможет мне и моей семье чувствовать себя здесь приятнее и комфортнее», — приводит «Чемпионат» слова Гарре.

22-летний полузащитник перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года. Ранее он выступал за аргентинский «Уракан». В текущем сезоне Гарре провел шесть матчей в РПЛ и четыре — в FONBET Кубке России.