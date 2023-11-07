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Президент «Урала» Иванов: «Обидно, что в сборной России нет наших игроков, но они сами виноваты»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, что никто из игроков екатеринбургского клуба не получил вызов в сборную России.

«Тренер сборной решает, кого вызывать. Учитывая игру нашей команды, он прав, что не вызывает наших футболистов. Но у нас нет никаких претензий. Это право тренера решать, кого он хочет видеть в сборной», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

Также он отдельно прокомментировал невызов вратаря Ильи Помазуна в состав национальной команды.

«Обидно, конечно. Но футболисты сами должны об этом думать. Они сами виноваты, должны больше работать», — добавил президент клуба.

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-obidno-chto-v-sbornoj-rossii-net-nashih-igrokov-no-oni-sami-vinovaty/
Илья Помазун
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
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