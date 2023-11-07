ФИФА отклонила иск «Барселоны», которая требовала от «Зенита» 450 тысяч евро за Малкома

ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» по бывшему форварду петербуржцев Малкому, сообщает журналист Марсело Бее Селларес.

Каталонцы требовали от «Зенита» 450 тысяч евро. Эта сумма была прописана в соглашении клубов при переходе бразильца в качестве бонуса за попадание в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

«Зенит» стал победителем РПЛ в сезоне-2021/22, что позволяло принять участие в Лиге чемпионов, но клуб не сыграл в турнире из-за отстранения всех российских команд от еврокубков.

Летом этого года Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».