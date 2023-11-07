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Сегодня, 21:05

Шалимов заявил, что Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил вклад нападающего Александра Соболева в результаты московской команды.

«Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку». Но он, на мой взгляд, делает много работы, которая не приводит к результату — Александр обладает мастерством, он опасен в штрафной, он способен забивать по 20 голов за сезон. Но в итоге мы видим, что форвард убегает к угловым, уходит в центр. Что-то происходит внутри, Соболев нужен на поле, а не на скамейке запасных. А Промес начинает убегать с позиции центрфорварда, он не знает этой работы, уходит туда, где ему комфортно. А в итоге «Спартак» много создает, но мало забивает — команда забила всего 19 голов — это худший результат в первой шестерке», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-sobolev-po-svoim-harakteristikam-nuzhen-spartaku/
Александр Соболев
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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