Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Президент «Урала» Иванов: «Мы не должны были проигрывать. Пропустили необязательные голы»

21:03
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
Теги:

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравилась наша игра. Мы придерживались установке тренера до самых последних минут матча. Незабитый пенальти в первом тайме сказался, потеряли уверенность в себе. Упустили свои моменты и пропустили необязательные голы. Пару раз били в упор — Сафонов здорово сыграл, молодец. Считаю, что не должны были проигрывать. Мы довольны игрой, но недовольны результатом», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Также Иванов высказался о работе арбитров в матче с «быками».

«Судейство хорошее. Казарцев сегодня отлично справился со своей работой, вопросов нет. Я не могу понять, почему так долго назначался пенальти в ворота «Краснодара»? Там момент очевидный был, а ВАР смотрели 4 минуты. Сейчас тепло, ничего страшного, а если матч будет в ноябре или декабре, то игроки просто замерзнут. Зачем так долго смотреть? Нужно немного побыстрее решать», — добавил Иванов.

Следующий матч «Урал» проведет дома против «Нижнего Новгорода». Игра пройдет 1 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Урал — Краснодар

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10162
Все опросы
Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

ЦСКА — «Уфа»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча
Международная реакция на парад в День ВМФ России
Кардиолог назвал способ самостоятельно прервать приступ аритмии
Байден и Харрис не приедут на встречу «Крымской платформы» в Киев
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры