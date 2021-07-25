Президент «Урала» Иванов: «Мы не должны были проигрывать. Пропустили необязательные голы»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне понравилась наша игра. Мы придерживались установке тренера до самых последних минут матча. Незабитый пенальти в первом тайме сказался, потеряли уверенность в себе. Упустили свои моменты и пропустили необязательные голы. Пару раз били в упор — Сафонов здорово сыграл, молодец. Считаю, что не должны были проигрывать. Мы довольны игрой, но недовольны результатом», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Также Иванов высказался о работе арбитров в матче с «быками».

«Судейство хорошее. Казарцев сегодня отлично справился со своей работой, вопросов нет. Я не могу понять, почему так долго назначался пенальти в ворота «Краснодара»? Там момент очевидный был, а ВАР смотрели 4 минуты. Сейчас тепло, ничего страшного, а если матч будет в ноябре или декабре, то игроки просто замерзнут. Зачем так долго смотреть? Нужно немного побыстрее решать», — добавил Иванов.

Следующий матч «Урал» проведет дома против «Нижнего Новгорода». Игра пройдет 1 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.