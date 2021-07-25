Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил игру команды в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Итог — 0:3. Моменты, которые смогли создать, не реализовали. «Краснодар», напротив, ими воспользовался. Столь крупное поражение — больной и серьезный удар. Если мы не будем забивать, то не реализуем моменты. С такими командами, как «Краснодар», конечно, много моментов не бывает. Тем не менее, эпизоды мы создавали, но не смогли их довести до логического конца, — приводит слова тренера сайт «Урала».

— Кулаков и Подберезкин допустили сегодня много брака, а это первый матч в сезоне. Как это прокомментируете?

— Действительно, сегодня у нас не все получалось. Возможно, сказалось стартовое волнение. Будем смотреть, анализировать, разбираться и двигаться дальше. Надо доигрывать и дорабатывать до конца. Все моменты, которые закончились голом, можно было предотвратить.

— Казалось, что до гола «Урал» контролировал «Краснодар», а после пропущенного мяча уже не получалось этого сделать. Гости переиграли «Урал» или произошли неправильные установки от тренерского штаба?

— После пропущенного гола ми рисковали: старались идти вперед, прессинговать. Образовывались свободные зоны, которыми воспользовался «Краснодар». Хотя на установке было сказано, что если дадим пространство, то будут проблемы. Первый гол — необязательный, случился рикошет.

— Как оцениваете состав «Урала» с точки зрения подбора футболистов?

— Итог мы будем подводить позже. У нас большая группа молодых ребят. Им нужно время на адаптацию, чтобы привыкнуть к футболу. Всем нужно разное время на адаптацию.