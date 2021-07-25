«Крылья Советов» — «Ахмат»: правильно не назначен пенальти в ворота гостей
20:57
На 33-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (1:2) арбитр Кирилл Левников поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.
В том эпизоде после навесной передачи Мехди Зеффана в штрафную площадь грозненской команды произошел контакт мяча с рукой Виталия Лысцова. Она находилась в естественном положении — оснований для пенальти не возникло.
Видеоассистенты Евгений Турбин и Валерий Данченко, как и положено, провели свою проверку и не стали вмешиваться в действия Левникова.
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