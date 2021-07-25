На 33-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (1:2) арбитр Кирилл Левников поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

В том эпизоде после навесной передачи Мехди Зеффана в штрафную площадь грозненской команды произошел контакт мяча с рукой Виталия Лысцова. Она находилась в естественном положении — оснований для пенальти не возникло.

Видеоассистенты Евгений Турбин и Валерий Данченко, как и положено, провели свою проверку и не стали вмешиваться в действия Левникова.