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«Крылья Советов» — «Ахмат»: правильно не назначен пенальти в ворота гостей

20:57
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На 33-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (1:2) арбитр Кирилл Левников поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

В том эпизоде после навесной передачи Мехди Зеффана в штрафную площадь грозненской команды произошел контакт мяча с рукой Виталия Лысцова. Она находилась в естественном положении — оснований для пенальти не возникло.

Видеоассистенты Евгений Турбин и Валерий Данченко, как и положено, провели свою проверку и не стали вмешиваться в действия Левникова.

Крылья Советов — Ахмат

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры