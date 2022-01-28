Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном подписании контракта с Олегом Шатовым.

«Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть. Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, что мы подпишем его. Будем стараться и все для этого сделаем. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, что с нами и останется», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Шатов решил приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.