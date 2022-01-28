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Президент «Урала» Иванов — о Шатове: «Думаем, мы подпишем его»

Григорий Иванов прокомментировал возможное подписание контракта с Олегом Шатовым
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном подписании контракта с Олегом Шатовым.

«Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть. Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, что мы подпишем его. Будем стараться и все для этого сделаем. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, что с нами и останется», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее Шатов решил приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футбол
ФК Урал
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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