Семин отреагировал на конфликт Азмуна с руководством «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о ситуации с возможным уходом Азмуна из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«У «Зенита» опытное руководство. Это команда чемпионов. Они разберутся, что делать с Азмуном», — сказал Семин «СЭ».

Ранее, 27 января, в своем прямом эфире в Instagram форвард заявил, что «будет умирать за клуб еще три месяца».

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Ранее появилась информация, что «Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» в зимнее трансферное окно, если удастся подписать форварда «Интернасьонала» Юри Алберто. Однако 27 января стало известно, что бразилец зимой не перейдет и пока останется в своем нынешнем клубе.