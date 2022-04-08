Президент «Урала»: «Откуда у нас судьи? В основном из Питера и из Москвы...»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что российскому футболу не хватает сильных арбитров.

— А вы не думаете, что у нас в стране дефицит хороших судей, поэтому многие и ходят по кругу?

— Так и есть. Но кто мешает их воспитывать? Возите на сборы, отсматривайте, отбирайте. Лучших двигайте наверх, худших — задвигайте. Согласен, что не хватает арбитров. Вот сейчас людей наказали, а кто работать будет? Шесть «двоек»!

— Вы как-то говорили, что уральских арбитров особо не пускают в элиту. Блат?

— Конечно, это проблема. У меня в федерации футбола есть помощник. Хороший парень. Работал лайнсменом на региональном уровне. У него за семь лет одна ошибка. Одна! К кому я только ни обращался: посмотрите парня, дайте ему шанс. И что мне отвечали?

— Что?

— Сначала кивают головой. А потом: да он никакой! Да с чего вы это взяли? Кто так решил? Вы его просматривали? Тишина... А все потому, что каждый тянет наверх своих. Посмотрите, откуда у нас арбитры премьер-лиги. Москва, Московская область и Питер. Основная масса оттуда. Вот и все.