Президент «Урала» Иванов верит, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона

Президент «Урала» верит, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов верит в то, что его команда сохранит место в Тинькофф РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Верю ли, что «Урал» останется в РПЛ? Конечно, верю», — сказал Иванов.

После матча с ЦСКА (2:2) «Урал» поднялся с последнего, 16-го места в турнирной таблице на 14-е. На счету команды 21 очко в 23 матчах, клуб из Екатеринбурга опережает «Уфу» и «Химки» по дополнительным показателям.