Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:59

Бывший футболист ЦСКА Масалитин назвал причину ничьей с «Уралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал причину ничьей армейцев в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

«Очень тяжелая игра для ЦСКА. Березуцкие сами себя перехитрили по составу, они выпустили сверхатакующий состав, который не смог сыграть в обороне. Медина в роли центрального полузащитника выглядел слабо, Эджуке тоже себя не нашел. Гбамен, который пытался что-то создать, оголял центральную зону и в первом тайме «Урал» здорово этим воспользовался.
Видно было, что ЦСКА не хватает легкости, наверное, сказались переезды из-за паузы на сборные. ЦСКА впереди ничего острого и не создал, кроме того момента Гбамена и пустыми воротами. В конце матча с пенальти вышла полная чехарда, у всех эмоции, но на ЦСКА пенальти был железный, а в ворота армейцев — контакт был, но на усмотрение судьи. Самое обидное, что от этих судейских решений зависят тренерские судьбы, результаты матчей», — приводит Metaratings слова Масалитина.

«Урал» прервал серию ЦСКА из 6 побед подряд в чемпионате России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Урал
Голы
Дивеев, 3 (1:0), Бийол, 7 (1:1), Бикфалви, 55 (1:2), Юсуф Языджи, 90+4 (2:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Щенников (Мухин, 46) Дивеев (Ушаков, 56) Карраскаль (Дзагоев, 71) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи Эджуке (Яковлев, 59)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Колесниченко (Емельянов, 78) Шатов (Мишкич, 78) Магомадов Бикфалви
Предупреждения
Гбамен 66’  -  Кузьмичев 3’, Егорычев 36’
Судьи
Панин (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

Источник: https://metaratings.ru/news/valeriy-masalitin-o-nichey-tsska-s-uralom-berezutskie-sami-sebya-perekhitrili-1237150/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
2-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Он был боссом мирового хоккея почти 30 лет. Теперь ему угрожают санкциями за связи с Россией
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Шварц: «Очень горд тем, как повел себя Шиманьски»
Соломатин: «Пенальти в ворота ЦСКА? Изначально мне казалось, что это нарушение»
Президент «Урала» Иванов верит, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона
Судьи отняли историческую победу «Урала». Как можно было не дать пенальти против ЦСКА на 100-й минуте?
Алдонин: «Игра и самоотверженность Ушакова из ЦСКА вызывают уважение»
Арбитр Хусаинов раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Урал»: «Это какими глазами надо смотреть ВАР?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов верит, что команда сохранит место в РПЛ по итогам сезона

Соломатин: «Пенальти в ворота ЦСКА? Изначально мне казалось, что это нарушение»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости