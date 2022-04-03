Бывший футболист ЦСКА Масалитин назвал причину ничьей с «Уралом»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал причину ничьей армейцев в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

«Очень тяжелая игра для ЦСКА. Березуцкие сами себя перехитрили по составу, они выпустили сверхатакующий состав, который не смог сыграть в обороне. Медина в роли центрального полузащитника выглядел слабо, Эджуке тоже себя не нашел. Гбамен, который пытался что-то создать, оголял центральную зону и в первом тайме «Урал» здорово этим воспользовался.

Видно было, что ЦСКА не хватает легкости, наверное, сказались переезды из-за паузы на сборные. ЦСКА впереди ничего острого и не создал, кроме того момента Гбамена и пустыми воротами. В конце матча с пенальти вышла полная чехарда, у всех эмоции, но на ЦСКА пенальти был железный, а в ворота армейцев — контакт был, но на усмотрение судьи. Самое обидное, что от этих судейских решений зависят тренерские судьбы, результаты матчей», — приводит Metaratings слова Масалитина.

«Урал» прервал серию ЦСКА из 6 побед подряд в чемпионате России.