Алдонин: «Игра и самоотверженность Ушакова из ЦСКА вызывают уважение»

Экс-футболист армейцев Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Урал» (2:2). По его словам, ничья — справедливый результат.

— Матч понравился, особенно «Урал», — цитирует Алдонина «РБ Спорт». — Гости хорошо действовали, учитывая, что они идут на последнем месте. Легионеры ЦСКА не были настолько свежими, как раньше. Например, Карраскаль в прошлых турах выделялся скоростью, мобильностью и постоянно угрожал воротам. В матче с «Уралом» этого всего не было. Во втором тайме армейцы начали давить, вышел молодой Ушаков, очень понравился. Молодец, что заработал пенальти в ворота соперника, правда потом чуть в свои не заработал. Его игра и самоотверженность вызывают уважение.

— Был ли пенальти в концовке встречи?

— Возле ворот «Урала» явно был удар в ногу, а у Ушакова я не видел удара. Было продолжение бега. Сложный момент. Да, «Урал» выглядел здорово, но во втором тайме ЦСКА добавил. Ничья — справедливый результат. По поводу пенальти в ворота «Урала» — он назначен правильно, потому что Ушаков продолжал движение вперед и Аугустыняк заблокировал вторую ногу. Явный пенальти назначил судья.

После этого матча ЦСКА остался на третьем месте, а «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.