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Алдонин: «Игра и самоотверженность Ушакова из ЦСКА вызывают уважение»

Алдонин заявил, что судья назначил явный пенальти в ворота «Урала»
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Экс-футболист армейцев Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Урал» (2:2). По его словам, ничья — справедливый результат.

— Матч понравился, особенно «Урал», — цитирует Алдонина «РБ Спорт». — Гости хорошо действовали, учитывая, что они идут на последнем месте. Легионеры ЦСКА не были настолько свежими, как раньше. Например, Карраскаль в прошлых турах выделялся скоростью, мобильностью и постоянно угрожал воротам. В матче с «Уралом» этого всего не было. Во втором тайме армейцы начали давить, вышел молодой Ушаков, очень понравился. Молодец, что заработал пенальти в ворота соперника, правда потом чуть в свои не заработал. Его игра и самоотверженность вызывают уважение.

— Был ли пенальти в концовке встречи?

— Возле ворот «Урала» явно был удар в ногу, а у Ушакова я не видел удара. Было продолжение бега. Сложный момент. Да, «Урал» выглядел здорово, но во втором тайме ЦСКА добавил. Ничья — справедливый результат. По поводу пенальти в ворота «Урала» — он назначен правильно, потому что Ушаков продолжал движение вперед и Аугустыняк заблокировал вторую ногу. Явный пенальти назначил судья.

После этого матча ЦСКА остался на третьем месте, а «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-igra-i-samootverzhennost-ushakova-iz-tsska-vy-zy-vayut-uvazhenie/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
2-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Евгений Алдонин
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Спартак – ЦСКА
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