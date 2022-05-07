Чеферин об отстранении российских клубов и сборных: «Это разбивает мне сердце»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отстранение российских команд и сборных от участия в европейских турнирах.

«Ситуация очень сложная, но мы не могли поступить по-другому, хотя отчасти мое сердце разбивается из-за санкций в адрес спортсменов, потому что они не причастны к происходящему. Плохо, что им придется страдать из-за этого», — цитирует AS Чеферина.

В понедельник, 2 мая исполком УЕФА отстранил российские футбольные и мини-футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23, а мужские и женские сборные страны по футболу и мини-футболу — от участия в европейских соревнованиях.

Ранее, 2 мая, УЕФА объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона. Женская сборная России не была допущена к участию в чемпионате Европы 2022 года по итогам исполкома УЕФА.

УЕФА отстранил от участия в международных соревнованиях российские национальные команды по мини-футболу и признал неприемлемой заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

В РФС выразили категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.