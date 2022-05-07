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Сегодня, 12:15

Каттани не полетел на матч «Спартака» в Екатеринбург из-за болезни

Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани не полетел в Екатеринбург на матч 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» из-за болезни, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, 40-летний итальянец заболел коронавирусом.

Встреча «Спартака» с «Уралом» состоится сегодня, 7 мая. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

После 27 туров РПЛ московская команда набрала 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 27 баллами располагаются на 14-й позиции.

Источник: https://t.me/karpinside/20544

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Лука Каттани
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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