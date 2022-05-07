Каттани не полетел на матч «Спартака» в Екатеринбург из-за болезни

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани не полетел в Екатеринбург на матч 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» из-за болезни, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, 40-летний итальянец заболел коронавирусом.

Встреча «Спартака» с «Уралом» состоится сегодня, 7 мая. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.

После 27 туров РПЛ московская команда набрала 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 27 баллами располагаются на 14-й позиции.