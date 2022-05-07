Кержаков может не сыграть с «Химками»

Как стало известно «СЭ», 35-летний вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, скорее всего, пропустит сегодняшний матч 28-го тура РПЛ против «Химок».

Это никак не связано со слухами о проблемах с новым контрактом или с недоверием тренерского штаба — у голкипера мышечное повреждение, он будет целенаправленно готовиться к принципиальной встрече со «Спартаком» в 29-м туре, которая состоится в Москве 15 мая.

В сезоне-2021/22 Кержаков принял участие в 25 матчах «Зенита» во всех турнирах и пропустил 24 гола, отыграв 9 встреч на ноль.

Матч «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 7 мая. Начало — в 16.30 (мск).