Президент «Торпедо» — об отстранении помощника Клотета: «Решение по Савичеву принял я, а не главный тренер»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об отстранении специалиста Николая Савичева от тренировочного процесса.

— Решение по Савичеву принял я, а не главный тренер Клотет. Это было мое решение предложить Николай Николаевичу Савичеву помочь формировать состав на следующий сезон. Он принял это предложение. Мы работаем над этим каждый день.

— Появилась такая теория, что Клотет так себя ведет: отстраняет игроков, получает удаление, чтобы «Торпедо» его само уволило.

— Это бред полный. Это не соответствует действительности, опять какие-то фантазии. Мы каждое свое решение аргументируем. Клуб выстраивается максимально профессионально со всех точек зрения, каким должен быть.

Ранее об этом сообщал matchtv.ru. Пресс-служба «Торпедо» опровергла информацию об отстранении тренера Савичева.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.