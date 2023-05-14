Геркус — о вылете «Торпедо» из РПЛ: «Много неудачных решений сделано. Свою вину тоже не буду снимать»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о вылете черно-белых из РПЛ.

«Вылет «Торпедо» логичен. Много неудачных решений сделано. Свою вину тоже не буду снимать, я тоже поучаствовал. Но при определенных обстоятельствах, на мой взгляд, могли побороться. Что нужно было сделать, чтобы остаться в РПЛ? Трансфер Дзюбы, не случившийся, — то была фатальная ошибка — это первое. И второе — убрать Талалаева, который наладил игру и стал набирать очки, показав качество... Зачем эти эксперименты? Он к команде привык, команда к нему, пошли набирать очки. Надо было терпеть. И потом, он был на долгосрочном контракте. Что изменилось в лучшую сторону с уходом Талалаева? Хоть один человек скажет, что стало лучше?» — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

По итогам 27 проведенных туров на счету «Торпедо» 13 набранных очков и последняя, 16-я строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.