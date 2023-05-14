РУСАДА в апреле проверило на допинг четырех футболистов РПЛ

РУСАДА проверило на допинг четырех футболистов из двух клубов РПЛ, сообщает ТАСС.

В апреле были протестированы Роман Евгеньев и Максим Витюгов из «Крыльев Советов», а также Артур Юсупов и Кирилл Заика из «Сочи».

В марте были проверены Даниил Фомин и Александр Кутицкий из «Динамо», Владимир Писарский и Александр Зуев из «Крыльев Советов», хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, голкипер «Ростова» Сергей Песьяков и форвард «Спартака» Александр Соболев.

В январе и феврале РУСАДА не проводила тестирования футболистов чемпионата России.