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Допинг

Сегодня, 10:29

РУСАДА в апреле проверило на допинг четырех футболистов РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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РУСАДА проверило на допинг четырех футболистов из двух клубов РПЛ, сообщает ТАСС.

В апреле были протестированы Роман Евгеньев и Максим Витюгов из «Крыльев Советов», а также Артур Юсупов и Кирилл Заика из «Сочи».

В марте были проверены Даниил Фомин и Александр Кутицкий из «Динамо», Владимир Писарский и Александр Зуев из «Крыльев Советов», хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, голкипер «Ростова» Сергей Песьяков и форвард «Спартака» Александр Соболев.

В январе и феврале РУСАДА не проводила тестирования футболистов чемпионата России.

Источник: ТАСС
Александр Зуев
Александр Соболев
Артур Юсупов
Владимир Сычевой (Писарский)
Вячеслав Караваев
Даниил Фомин
Дмитрий Баринов
Роман Евгеньев
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
Кирилл Заика
Максим Витюгов
РУСАДА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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