1 июля, 00:40

Президент «Сьона» Константин — о Челестини: «Вы считаете, работать в России аморально, а у него другое мнение»

Сергей Ярошенко

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Я никого не осуждаю, если они хотят работать в России. Каждый должен решать сам. Вы считаете, что это аморально, и вы так пишете. Ладно, это ваше мнение. У Фабио было другое мнение. А я в этом отношении нейтрален. Вот так просто», — приводит слова Константина Sport.cz.

ЦСКА объявил о назначении Челестини главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».

Швейцарского специалиста раскритиковали в европейских СМИ. Газета Tages-Anzeiger охарактеризовала переход Челестини как «моральное банкротство», а издание Neue Zurcher Zeitung поставило под сомнение его профессиональные ориентиры, назвав выбор «неоднозначным и спорным с этической точки зрения».

Фабио Челестини.«Он для меня умер». Новый тренер ЦСКА подвергся травле от европейских СМИ и фанатов за переезд в Россию

  • merniloskut

    Аморально это работать на Канюшне!

    01.07.2025

  • Vyacheslav Romanov

    Я вообще-то против тренеров иностранцев ,но если так произошло его пригласили и он сказал да.В Даной сложившейся обстановке в мире ,я снимаю передтни шляпу.Желаю ему удачи .

    01.07.2025

    • Чавес успешно перенес операцию на колене после разрыва крестообразной связки

    Ерохин: «Хорошо, что есть возможность проверить себя на фоне такого серьезного соперника, как «Црвена Звезда»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

