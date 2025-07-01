Президент «Сьона» Константин — о Челестини: «Вы считаете, работать в России аморально, а у него другое мнение»

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Я никого не осуждаю, если они хотят работать в России. Каждый должен решать сам. Вы считаете, что это аморально, и вы так пишете. Ладно, это ваше мнение. У Фабио было другое мнение. А я в этом отношении нейтрален. Вот так просто», — приводит слова Константина Sport.cz.

ЦСКА объявил о назначении Челестини главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1».

Швейцарского специалиста раскритиковали в европейских СМИ. Газета Tages-Anzeiger охарактеризовала переход Челестини как «моральное банкротство», а издание Neue Zurcher Zeitung поставило под сомнение его профессиональные ориентиры, назвав выбор «неоднозначным и спорным с этической точки зрения».