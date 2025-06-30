Футбол
30 июня, 23:28

Чавес успешно перенес операцию на колене после разрыва крестообразной связки

Сергей Ярошенко

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес успешно перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Желаем Луису терпения и сил во время восстановления и ждем в команде», — говорится в сообщении бело-голубых.

Футболисту провели пластику крестообразной связки правого колена, которую хавбек порвал на тренировке сборной Мексики перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

В сезоне-2024/25 на счету 29-летнего Чавеса 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Источник: ФК «Динамо»
