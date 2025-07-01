Ерохин: «Хорошо, что есть возможность проверить себя на фоне такого серьезного соперника, как «Црвена Звезда»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил подготовку к сезону-2025/26.

«Мы еще находимся в процессе набора оптимальных кондиций. Несколько дней назад сыграли двустороннюю игру с «Зенитом-2» (4:2). Непросто многое нам удавалось, поскольку это была первая такая игра в нынешнюю предсезонку. А вот в матче с «Црвеной» чувствовали себя уже лучше — многие элементы в нашем исполнении давались легче.

По тому, как все выглядели в матче с «Црвеной», видно, что ребята постепенно прибавляют по ходу подготовительного периода. То же самое могу сказать и про себя на основе отведенного игрового времени. Хорошо, что есть возможность проверить себя на фоне такого серьезного соперника, как «Црвена Звезда». В общем, всё в рабочем режиме, планомерно готовимся к сезону», — цитируют 35-летнего футболиста «Известия».

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» завершился победой российского клуба 3:0. Ерохин в этой игре вышел на замену на 63-й минуте.