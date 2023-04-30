Ротенберг против встреч с судейским корпусом: «С арбитрами зачем разговаривать?»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, нуждается ли команда во встрече с судейским корпусом.

«Есть ли у «Сочи» желание встретиться с судьями, если в команде не особо довольны судейством? С арбитрами зачем разговаривать? У них есть правила, по которым они должны судить и не ошибаться. Мы ввели систему ВАР: тут система работает так, тут — иначе. Они же на повторах видят, что в матче с «Ахматом» вне игры у нас не было. Но камеру чуть по-другому поставили, и уже кажется по-другому. Зачем тогда нужна эта система? Есть много ошибок, которые не видно в игре. Все зависит от того, кто сидит за монитором», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» заявил, что право на встречу имеют все клубы.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь