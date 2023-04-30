Фассон вернулся в общую группу «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон снова тренируется в общей группе, сообщает Metaratings.

Бразилец перешел в «Локомотив» прошлым летом, но уже во втором матче за красно-зеленых получил разрыв крестообразных связок.

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Химками» в 25-м туре РПЛ. Начало матча — в 19.00 по московскому времени. «Железнодорожники» с 29 очками занимают десятое место в турнирной таблице.