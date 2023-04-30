В «Спартаке» рассказали, будет ли клуб выдвигать кандидата в правление РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, будет ли клуб выдвигать кандидата в правление РПЛ.

«Намерен ли «Спартак» выдвигать свою кандидатуру в правление РПЛ? Не знаю, я подумаю, посоветуемся с коллегами, — цитирует Мележикова ТАСС. — Этот орган по сути своей не работающий особо. Но подумаем».

26 апреля на общем собрании РПЛ было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в которое войдут весь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.