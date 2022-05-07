Борис Ротенберг рассказал об изменениях в «Сочи» в следующем сезоне

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал «СЭ», что ждет его команду в следующем сезоне.

— Что-то изменится в «Сочи» в следующем году?

— Это будет зависеть от того, кто сейчас останется в команде, какие контракты. Жизнь идет, она меняется, будем смотреть, как все будет получаться на следующий сезон.

Отметим, что в на данный момент «Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков.