Президент «Сочи» отреагировал на возможное расширение Тинькофф РПЛ

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

— Как относитесь к разговорам о том, что из-за того, что нас забанили, надо расширять лигу?

— Надо расширять детский спорт, это самое главное. Расширять детский спорт, юношеский, академии создавать, чтобы детей поднимать, чтобы растить свой футбол на фоне наших профессиональных спортсменов, которые уже есть. Они не настолько ниже профессионально, чем какие-то европейские звезды. Хотя понятно, что есть Месси, Роналдо, еще какие-то именитые ребята, на которых ровняется наша молодежь.