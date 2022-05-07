Юсупов рассказал о настрое перед матчем с ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу над ЦСКА в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

— Рады победе. У нас хорошие футболисты, мы играли на результат. Не отсиживались в обороне.

— Показалось, что «Сочи» по игре был на голову выше ЦСКА.

— Трудно сказать по горячим следам. Мы ехали за хорошим победным матчем. Выиграли мы — значит сильнее.

— Есть ли мотивация бороться за вторую строчку, если Лиги чемпионов нет?

— Конечно, есть. Если есть возможность занять место выше, этим нужно пользоваться. Мы рады, что уже обыграли ЦСКА.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» 13 мая.