Президент РПЛ заявил, что скажет свое мнение по мораторию на вылет 22 марта

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, когда будет объявлено решение по вопросу введения моратория на вылете команд из премьер-лиги.

«Мнение по мораторию на вылет? 22 марта скажу», — заявил Хачатурянц.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ приняли решение вынести на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ. Если комитет РФС утвердит изменения, то по итогам сезона из РПЛ не вылетит ни одна команда.

Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет 23 марта.