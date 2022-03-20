Турнирное положение в РПЛ после 22 туров: «Динамо» отстает от «Зенита» на пять очков

Отрыв Зенита от Динамо увеличился после 22-го тура Тинькофф РПЛ

«Динамо» и «Ростов» в заключительном матче 22-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1.

Ничейный результата бело-голубых, занимающих второе место, позволил оторваться лидирующему «Зениту». Теперь питерцы, которые победили «Арсенал» (3:0), опережают «Динамо» на пять очков.

Замыкает тройку ЦСКА, разгромивший в прошедшем туре «Рубин» со счетом 6:1.

Подробно с таблицей Тинькофф РПЛ можно ознакомиться на сайте «СЭ» по ссылке.