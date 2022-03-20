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Сегодня, 22:12

Карпин: «Это хороший результат. Я горд за пацанов»

Карпин заявил, что доволен ничьей «Ростова» с «Динамо»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) остался доволен результатом.

Бело-голубые сравняли счет на 90-й минуте — с пенальти гол забил Федор Смолов.

— Как вы расцениваете эту ничью? В положительном ключе или вы упустили победу?

— В положительном ключе. Если разочарования, что потеряли два очка. Глядя на составные команд, ничья — хороший результат. Мы играли с командой, которая борется за чемпионство. Это хороший результат. Я горд за пацанов.

Сказался ли переезд на поезде? Если вам надо написать что да, то напишите. Это меньшее из зол. Понятно, что на самолете было бы лучше. На поле по игре никто бы этого не сказал. К сожалению, поезд — сейчас типичный вид транспорта для нас. Вам рекомендую этот транспорт, а футболистам так добираться нежелательно.

Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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