Карпин: «Это хороший результат. Я горд за пацанов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) остался доволен результатом.

Бело-голубые сравняли счет на 90-й минуте — с пенальти гол забил Федор Смолов.

— Как вы расцениваете эту ничью? В положительном ключе или вы упустили победу?

— В положительном ключе. Если разочарования, что потеряли два очка. Глядя на составные команд, ничья — хороший результат. Мы играли с командой, которая борется за чемпионство. Это хороший результат. Я горд за пацанов.

Сказался ли переезд на поезде? Если вам надо написать что да, то напишите. Это меньшее из зол. Понятно, что на самолете было бы лучше. На поле по игре никто бы этого не сказал. К сожалению, поезд — сейчас типичный вид транспорта для нас. Вам рекомендую этот транспорт, а футболистам так добираться нежелательно.