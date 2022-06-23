Хачатурянц: «С радостью вчера узнал, что матч за Суперкубок все-таки состоится»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился своим мнением о возможном переходе на систему «весна-осень».

«Переход на систему «весна-осень»? Я верю в демократию, а это большинство. Если большинство решит так, тогда все будет изменено», — сказал Хачатурянц.

Также президент РПЛ отметил, что был очень рад узнать, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«С радостью вчера узнал, что матч за Суперкубок все-таки состоится», — отметил он.

Хачатурянц не оставил без внимания и утверждение руководителя департамента судейства Павла Каманцева в должности главы судейского комитета.

«Последнее, что скажу вам по Каманцеву, чтобы убрать все кривотолки. Это была моя настоятельная рекомендация. Сначала на бюро, потом на исполкоме. Не только потому, что он очень профессиональный специалист, но и потому, что он пришел со мной и знает все процессы, которые происходят в судействе. И главное, что я остаюсь руководителем ЭСК. Это сигнал всем, что принципиально ничего не меняется. А Павел дорос до того, чтобы возглавить судейский комитет. Я судейский комитет продолжу курировать», — сказал Хачатурянц.