Нобоа признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Лучшим тренером прошедшего сезона был признан Сергей Семак из «Зенита», а лучшим молодым футболистом — Арсен Захарян из «Динамо».
По итогам сезона-2021/22 «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу. «Сочи» завоевал серебряные медали, «Динамо» — бронзовые.
Источник: https://t.me/rfsruofficial/2563
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