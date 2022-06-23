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Судейство

Сегодня, 14:23

Исполком РФС утвердил главу департамента судейства Каманцева в должности руководителя судейского комитета

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполком РФС утвердил руководителя департамента судейства Павла Каманцева в должности главы судейского комитета.

Как сообщается на сайте РФС, вопрос был внесен в повестку заседания исполнительного комитета по предложению Ашота Хачатурянца.

Каманцев пришел в РФС по приглашению Хачатурянца в 2019 году и стал одним из авторов судейской реформы.

При его участии РФС разработал новые регламенты и этические стандарты для рефери, увеличил фонд оплаты труда арбитров и сформировал прозрачную систему рейтингов и премирования.

В марте 2022 года Каманцев стал исполняющим обязанности департамента судейства после ухода с поста Витора Перейры.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216175
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Ашот Хачатурянц
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