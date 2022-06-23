Семак признан лучшим тренером России по итогам сезона-2021/22
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером России по итогам сезона-2021/22, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В прошедшем сезоне петербургский клуб под руководством 46-летнего специалиста выиграл Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
Источник: https://t.me/rfsruofficial/2562
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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