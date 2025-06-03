Алаев: «До последнего не было понимания, получат ли «Химки» лицензию. Не можем закрыть за них долги»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию вокруг «Химок», которые не прошли лицензирования для участия в следующем сезоне РПЛ.

«До последнего не было понимания, получат ли «Химки» лицензию. Они много усилий прилагали. Мы регулярно встречались с руководством клуба. Но закрыть долги мы за них не можем.

С кем общался из «Химок»? С Садыговым, Бреховым. С Поляцкиным не общались.

«Химки» находятся в стадии реорганизации. Происходят изменения в составе учредителей. Идут процессы по расторжению контрактов

Все деньги, причитающиеся «Химкам» от РПЛ, мы полностью перечислили. Они полностью пошли на зарплаты», — сказал Алаев.

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

Клубы РПЛ проголосовали за то, что место подмосковной команды в высшем дивизионе должен занять «Пари НН», который финишировал на 13-м месте и в стыковых матчах за место в высшем дивизионе уступил «Сочи» (2:1, 1:3).