Алаев — о матче «Пари НН» — «Сочи»: «Нет фактов, что матч носил неспортивный характер»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал слухи вокруг ответного стыкового матча между «Пари НН» и «Сочи» (1:3) за место в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Выдвигать гипотезы и подозрения я не буду. Можно что угодно обсуждать, но фактов, что матч носил неспортивный характер, нет. Обсуждать это я не буду. Но когда в голове у футболистов сидит, что есть план Б, это влияет. План Б для спасения. Подозревать никого не хочу», — сказал Алаев.

Нижегородцы уступили «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне. При этом «Химки», занявшие 12-е место, не получили лицензию на следующий сезон.

3 июня стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за то, что «Пари НН» должен занять место подмосковной команды в высшем дивизионе. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.