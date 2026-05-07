Алаев надеется, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионство

Президент РПЛ Александр Алаев поделился с «СЭ» мнением о выступлении «Спартака» во второй части сезона.

«Мне кажется, что новое руководство «Спартака» выполняет хорошую работу. Скажу очень аккуратно, но и тренер вселяет оптимизм на следующий сезон. Очень приятно смотреть, как третий год подряд «Краснодар» и «Зенит» выгрызают друг у друга титул. Но в следующем году хотелось бы, чтобы таких команд было не две, а пять и чтобы среди них был и «Спартак». Дам прогноз на следующий сезон: больше, чем две команды, будут бороться за чемпионство», — сказал Алаев «СЭ».

6 мая «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Краснодаром» — «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

Красно-белые после 28-го тура занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.