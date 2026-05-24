Алаев: «В РПЛ отличный баланс между сильными молодыми россиянами и легионерами»

Глава РПЛ Александр Алаев отметил прогресс молодых игроков в чемпионате России-2025/26.

— Меня порадовал прогресс наших молодых игроков — Батракова и Кисляка. В нашей лиге есть отличный баланс между сильными молодыми россиянами и легионерами.

— Лучший игрок чемпионата?

— Мое мнение, Кордоба.

— Оценка за судейство?

— Не хотелось бы говорить об этом. Но сегодня Танашев справился. Итоги судейство подводить не буду.

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