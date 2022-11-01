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Сегодня, 19:05

Президент «Оренбурга»: «Думал, что мы наберем меньше очков за первый круг РПЛ»

Президент «Оренбурга» подвел итоги первой половины чемпионата
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» подвел итоги первой половины чемпионата для своей команды.

— Можете подвести итоги первого круга для «Оренбурга»?

— Оцениваю результаты команды абсолютно положительно, потому что результат первого круга для нас вполне приличный, — сказал Еремякин «СЭ». — Тем более что лично я думал, что мы где-то меньше должны были набрать очков в первой половине чемпионата. Но результат получился таким, каким получился.

— Львиная доля в этих результатах принадлежит Личке? Он производит очень приятное впечатление на всех нас.

— Безусловно, Марцел — хороший человек. Тем более что женщинам он должен нравиться.

После победы над «Факелом» в 15-м туре РПЛ (4:1) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Основные источники исследования

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Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
РПЛ
ФК Оренбург
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
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6.11 19:00
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Владимир Сычевой

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Зенит

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