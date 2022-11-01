Президент «Оренбурга»: «Думал, что мы наберем меньше очков за первый круг РПЛ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» подвел итоги первой половины чемпионата для своей команды.

— Можете подвести итоги первого круга для «Оренбурга»?

— Оцениваю результаты команды абсолютно положительно, потому что результат первого круга для нас вполне приличный, — сказал Еремякин «СЭ». — Тем более что лично я думал, что мы где-то меньше должны были набрать очков в первой половине чемпионата. Но результат получился таким, каким получился.

— Львиная доля в этих результатах принадлежит Личке? Он производит очень приятное впечатление на всех нас.

— Безусловно, Марцел — хороший человек. Тем более что женщинам он должен нравиться.

После победы над «Факелом» в 15-м туре РПЛ (4:1) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.