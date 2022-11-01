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Сегодня, 18:18

Орлов: «Мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова»

Алина Савинова
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Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что клубам РПЛ нужно обратить внимание на Александра Кержакова.

«Зная ситуации вокруг Гаранина и Гогниева, мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова из этих клубов, которые сейчас имеют проблемных тренеров. Кержаков — очень хорошо для себя и для клуба работал в «Нижнем Новгороде». Он совсем не хуже, чем Галактионов. Они добились одинаковых результатов.

А сейчас у команды из Нижнего Новгорода даже дела хуже, чем при Кержакове. Мы видим, что команда просаживается. Когда приглашают какого-то тренера, нужно смотреть, чтобы он что-то выигрывал и завоевывал ранее. Пусть хотя бы вышел из ФНЛ", — приводит «Спорт День за Днем» слова Орлова.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» в прошлом сезоне, и спас команду от вылета из РПЛ. Однако клуб не продлил контракт с 39-летним специалистом.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/orlov-smeshno-chto-nikto-ne-priglashaet-kerzhakova

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
6
7
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Зенит

 11
П
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