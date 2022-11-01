Орлов: «Мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова»

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что клубам РПЛ нужно обратить внимание на Александра Кержакова.

«Зная ситуации вокруг Гаранина и Гогниева, мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова из этих клубов, которые сейчас имеют проблемных тренеров. Кержаков — очень хорошо для себя и для клуба работал в «Нижнем Новгороде». Он совсем не хуже, чем Галактионов. Они добились одинаковых результатов.

А сейчас у команды из Нижнего Новгорода даже дела хуже, чем при Кержакове. Мы видим, что команда просаживается. Когда приглашают какого-то тренера, нужно смотреть, чтобы он что-то выигрывал и завоевывал ранее. Пусть хотя бы вышел из ФНЛ", — приводит «Спорт День за Днем» слова Орлова.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» в прошлом сезоне, и спас команду от вылета из РПЛ. Однако клуб не продлил контракт с 39-летним специалистом.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.