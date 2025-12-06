«Динамо» ответило на ролик «Спартака»: после дерби фанат красно-белых радуется офсайдным линиям

Пресс-служба московского «Динамо» ответила на видео «Спартака», вышедшее перед матчем 18-го тура РПЛ.

В ролике красно-белых болельщики обеих команд были представлены в роли испытуемых в лаборатории. В ходе «тестов» делались ироничные выводы в пользу «Спартака». Было показано, что фанат «Динамо» не видит изображений трофеев и не может распознать цвета показываемых ему футболок.

«Динамо» изменило сюжет видео «Спартака» — в новой версии испытуемым проводят анализ эмоциональной репрезентации памяти. В конце ученый выносит вердикт: «Доказано, испытуемый «Динамо» радуется голам, испытуемый «Спартака» — линиям».

Матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» прошел 6 декабря на «Лукойл Арене» в Москве и завершился ничьей со счетом 1:1. По ходу дерби были отменены два гола бело-голубых из-за офсайдов.