Тедеев об эмоциональной реакции Дзюбы после матча с «Зенитом»: «Он в большей степени был зол на судейство»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал эмоциональное поведение форварда Артема Дзюбы после окончания матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Игра прошла в субботу, 6 декабря, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. В начале матча тольяттинская команда осталась в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Ионуц Неделчару.

После матча Дзюба на эмоциях шел в раздевалку, Тедеев пытался с ним поговорить, однако футболист вырвался из рук специалиста.

«Там ничего такого сложного нет. Человек переживает, понятное дело, что он много внимания уделял в плане эмоций и в сторону судейства в том числе, потому что он был на поле, чувствовал этот нерв. И я его в какой-то степени понимаю, потому что некоторые эпизоды со стороны судейства были слишком осторожными, в пользу «Зенита». Я считаю, что мы, наоборот, должны играть в неосторожный футбол, а судьи поддерживать такие действия. А тут раз — и свисток, раз — и свисток. Конечно, это много мешало и Артему в действиях. Поэтому я считаю, что он на это в большей степени был зол», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» с 21 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.