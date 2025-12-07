«Сочи» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 16.30 мск

«Сочи» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 7 декабря

«Сочи» и «Локомотив» сыграют в 18-м туре чемпионата России в воскресенье, 7 декабря. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сочинцев и железнодорожников. Следить за основными событиями игры «Сочи» — «Локомотив» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

07 декабря 2025, 16:30. Фишт (Сочи)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

В 17 турах чемпионата России сочинцы набрали 9 очков и занимают 16-е место в таблице, у железнодорожников — 34 очка и четвертая строчка.

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