«Спартак» опубликовал перед дерби видео с фанатом «Динамо», который не ориентируется в трофеях

«Спартак» перед матчем 18-го тура РПЛ с московским «Динамо» опубликовал видеоролик, в котором болельщики обеих команд были представлены в роли испытуемых в лаборатории.

В ходе «тестов» делаются ироничные выводы в пользу красно-белых.

Так, согласно видео, фанат «Динамо» не видит изображений трофеев, в том числе РПЛ, Кубка России и Суперкубка. «Организм как будто не воспринимает незнакомые ему формы», — заключают «ученые».

Кроме того, болельщик «бело-голубых», по версии авторов видео, не может распознать цвета показываемых ему футболок. Вердикт: «Тест на восприятие цвета доказывает — объект отвергает свою собственную культуру».

Видео завершается фразой: «Считаем, что результаты тестов говорят сами за себя. Но мы все равно продолжим исследования 6 декабря».

«Спартак» в этот день примет «Динамо». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.