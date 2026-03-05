Представители РПЛ и РФС обсудят вопросы судейства 14 марта

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что 14 марта с представителями клубов РПЛ обсудят вопросы судейства и внедрение обновленных технических требований к системе ВАР.

«Мы последовательно работаем над развитием системы ВАР и повышением качества судейства — это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновленные технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ. Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идет в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате», — цитирует Каманцева ТАСС.

Участникам заседания было предложено заранее направить дополнительные предложения, чтобы их можно было изучить и обсудить непосредственно на встрече. Главная цель — убедиться в полной готовности всех сторон к возобновлению сезона и снять возможные вопросы по техническим параметрам.

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