Кузяев приступил к работе в общей группе «Рубина» после перелома ребра
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев приступил к работе в общей группе по восстановлении после травмы, сообщает ТАСС.
8 февраля главный тренер казанского клуба Франк Артига информировал, что 33-летний футболист сломал ребро во время учебно-тренировочного сбора.
Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Конртакт хавбека с клубом «Рубин» рассчитан до конца сезона.
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Источник: ТАСС
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|
3
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|11
|5
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|53
|
4
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|30
|15
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|8
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|
5
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|30
|15
|6
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|
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|46
|
7
|Динамо
|30
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|9
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|45
|
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|30
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|10
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|43
|
9
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|30
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|10
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|37
|
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|9
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|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
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Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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