Кузяев приступил к работе в общей группе «Рубина» после перелома ребра

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев приступил к работе в общей группе по восстановлении после травмы, сообщает ТАСС.

8 февраля главный тренер казанского клуба Франк Артига информировал, что 33-летний футболист сломал ребро во время учебно-тренировочного сбора.

Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Конртакт хавбека с клубом «Рубин» рассчитан до конца сезона.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max