Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

8 ноября, 18:22

Агузаров — о победе «Акрона» над «Динамо»: «Карпин — искусственно сделанный слабый тренер»

Дарик Агаларов
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алан Агузаров, представитель главного тренера «Акрона» Заура Тедеева, в разговоре с «СЭ» оценил результаты матча 15-го тура чемпионата России между «Динамо» и тольяттинской командой (1:2).

«Заур просто умница! Безумно горжусь им! Говорил много раз, таких тренеров, как Тедеев, единицы! У него огромное будущее и куча побед впереди!

В целом, я не сомневался, что по-тренерски Заур переиграет Валерия Карпина. Здесь не надо быть сильно умным, чтоб понимать элементарное. Карпин слабый тренер, которого искусственно сделали. «Динамо» так плохо, как в этом сезоне, играло, наверное, только в год вылета из РПЛ. Но даже тогда они набрали больше очков после первого круга, чем сейчас!» — сказал Агузаров «СЭ».

Агузаров также оценил трансферную кампанию «Динамо» в летнее окно.

«Как можно было вообще умудриться из команды, борющейся за чемпионство, сделать середняка чемпионата за полгода? При том, что тебе на откуп отдали трансферную политику, взяли ко всем, кто был и боролся за золото, еще и тех кого ты хотел. И что этому человеку нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного. Представьте теперь, что вместо Карпина, летом пришел бы Черчесов? Даже теоретически можно было бы представить, что «Динамо» было бы там, где находится сейчас? Смешно, правда?» — добавил Агузаров.

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.

Ярослав Гладышев и&nbsp;Марат Бокоев.Новый провал «Динамо». После поражения от «Акрона» бело-голубым пора задуматься о борьбе за выживание

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Заур Тедеев
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
Защитник «Краснодара» Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона
ЭСК рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова
Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по матчу с ЦСКА в РПЛ
Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»
Видеоассистенты за первый круг вмешались в работу судей 72 раза
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Если б не судейские присвистывания,была бы легкой!Еще и Солари ни за что 4ую желтую всучили,перед матчем с вами...

    10.11.2025

  • zg

    Как то вяло у Стасика с "натягиванием",даже при "домашнем" судействе!)

    10.11.2025

  • spartsmen

    дело в том, что правда у каждого своя. правда - не истина.

    10.11.2025

  • rac135

    Бителло, Тюкавин, Миранчук бездари?) А десятое место место вершина для Динамо?) Не буду спорить)

    09.11.2025

  • ariston1954

    Горцы друг друга нахваливают.

    09.11.2025

  • Djin Ignatov

    Только какие нибудь Аферы с огромным баблом внутри клуба , держит руководство клуба Занзибара , зная что тот все это будет пропускать через клуб и помогать в этом ! Посмотреть на список им руководимых команд - нет НИЧЕГО ! С треском везде Вышвыривали !!

    09.11.2025

  • Kimi_

    Может он в чем-то и прав, но почему он дал себе право обсуждать тренера другой команды. Сам то он кто? Откуда вылез или слез?

    09.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Конечно гений!При отсутствии каких-то талантов плавать вверху!Правда как рыба,кверху пузом!

    09.11.2025

  • Dron56

    Он сказал правду , откройте глаза.

    09.11.2025

  • Dron56

    Все верно. Карпин искусственный тренеришка. Все время ставить Осипенко в основу ? Оставляя а запасе набравшего отличную форму Маричаля ? Игнорировать Нгмля ? Который в такой игре один в один принес бы пользу команде вскрывая оборону Акрона, наверная полная профнепригодность Карпина.

    09.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Из недавнего прошлого ( а может, и настоящего:joy:)землячков ( Фонтанка , 2019 год): /Футбольный агент Алан Агузаров торгует спортсменами, рыночную стоимость которых искусно повышает Станислав Черчесов, уверяет комментатор Василий Уткин/

    09.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Агаларов расспрашивал Агузарова, тот говорил про Тедеева и Черчесова, про которого ранее много писал Алланазаров. И я вроде не нагнетаю, не?

    09.11.2025

  • Желтый полосатик

    Интересно, Тедеев в курсе, что несет его представитель? Конечно, Карпин - не самый сильный тренер в мире (мягко говоря), но высказываться так о коллеге - верх непрофессионализма...

    09.11.2025

  • вперёд Спартак!

    Кто такой в футболе Агузаров, каковы его достижения?

    09.11.2025

  • Gordon

    Слова выбирай.

    09.11.2025

  • unzak44

    Да пусть работает! Одним конкурентом меньше.

    08.11.2025

  • unzak44

    У Ахмата разница с Динамо 1 очко. И игра в запасе с вами. Не уверен, что завтрашняя игра ваших будет легкой прогулкой. Тут игра на три результата...

    08.11.2025

  • unzak44

    Неоднократно писал-Карпин не тренер уровня Динамо! Это тренер уровня 8-10 места в чемпионате. Вот Ростов это его! Чем быстрее руководство Динамо признает свою ошибку, тем больше шансов у команды поправить турнирное положение.Игроки то явно не 9го места уровня...

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Предел порядочности? А когда Карпин с подельниками донос на замечательного человека и тренера писали, это было в пределах порядочности? Загнали человека в могилу, подонки! Гореть им а аду!

    08.11.2025

  • Sergey Sparker

    Почему сейчас? Он всегда таким был. Тренеришко.

    08.11.2025

  • Дмитрий-НН

    согласен . никто не спрашивает горцев , не западло ли им общаться с онанистом в команде

    08.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    А что скажет Жанна Агузарова?

    08.11.2025

  • zg

    Они неплохо укрепились,по мне,даже очень,удивился,когда они посыпались...

    08.11.2025

  • 1_sport

    Вот и я об этом же. Динамо практически этим составом за золото боролся 2 года. Ахмат точно в претенденты на золото не входит. Хотя, скорее всего, и Динамо это уже не светит в этом чемпионате.

    08.11.2025

  • velikiy knyaz

    карпин самый слабый сейчас тренер в РПЛ

    08.11.2025

  • zg

    Поглядим!)

    08.11.2025

  • zg

    Норм у них состав,хотя понятно,что не "ровня"

    08.11.2025

  • ФОКСИ

    Бесполезный Валерик - это пример того, как из спортивного функционера (директора клуба, спортивного директора и др) пытаются сделать достойного тренера.....ха-ха-ха.....

    08.11.2025

  • 1_sport

    Так состав Ахмата не ровня Динамо. а игра одинаковая.

    08.11.2025

  • Робат

    Согласен! Агузаров вообще чертило!

    08.11.2025

  • rac135

    АГУЗАРОВ «И что этому человеку нужно сделать, чтоб его раскусили?» Федун его давно раскусил) «Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик. Если вспомнить человека, о котором вы сказали, о господине Карпине, то когда он пришел, бюджет увеличился в три раза. А результаты не изменились. Да, мы с ним дважды взяли серебро, но мы и без него были вторыми. За меньшие деньги. »

    08.11.2025

  • Славомудр Приморский

    И вместо Стипе поставив в рамку Джаная - из-за своей бредовой идеи "вратарь - позиция паспортиста!"

    08.11.2025

  • rac135

    ФЕДУН «Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 280 миллионов долларов на покупки. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков…»

    08.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Агент 006

    08.11.2025

  • gan75

    Это днище, когда говорит какой-то ноунейм и говорит при этом чистую правду...

    08.11.2025

  • Gordon

    В "Спартаке" лично завалил чемпионство, не выпустив в Раменском Торбинского. Про что потом в "спартаковских исповедях" "удивительным" образом не вспомнил.

    08.11.2025

  • Gordon

    Ты так хорошо знаком с Агузаровой?

    08.11.2025

  • Gordon

    Да погоди ты... Посмотрим к концу сезона. Талалаев трижды вылетал, если что.

    08.11.2025

  • Ikar

    Интересно неужели руководство Динамо до сих пор не раскусило этого эстонского товарища . Что он им говорит что они не верят своим глазам ?

    08.11.2025

  • Gordon

    У них так принято. Но только когда спросить по существу некому.

    08.11.2025

  • rusak1

    Почти полностью согласен, Карпин как тренер - О. Статистика его как тренера отрецательная. Не каждый хороший игрок может стать хорошим тренером. Талалаев вон как тянет балтику вверх

    08.11.2025

  • Gordon

    А его какое собачье дело? Помню, как-то в Ростове-на-Дону ехал вечером на такси. Таксист - простой ростовский парень. Когда ехали какой-то пьяный неадекват, переходя дорогу, устроил фортель, после которого мы чуть не врезались сначала в него, а потом в дом. Водила, слава Богу, вырулил. Я проявил свои эмоции по отношению к, простите, пешеходу, а водитель на это справедливо заметил: "Потому что ....ы давно не получал!". С этим Агузаровым такая же история.

    08.11.2025

  • Albert Khisametdinov

    Собаки лают, караван идёт.

    08.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Дайте Валере поработать! Дайте Валере поработать! Дайте Валере поработать! ;)

    08.11.2025

  • Jean4

    Станкович и Карпин - два сапога пара. Журналисты первого хоронят уже каждый тур, теперь за Валеру возьмутся? Или это другое? Тренера сборной трогать нельзя!?

    08.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Агузаров- это неутешительный диагноз , отягощенный отсутствием интеллекта:point_left:

    08.11.2025

  • Timka1401

    Стасик соснёт завтра , как и вся аульная дресня

    08.11.2025

  • Timka1401

    баран он горный

    08.11.2025

  • VP

    Помню, в 90-х Музыкальный ринг с участием Агузаровой,-умная и эрудированная женщина...А этот агент или как говорит представитель Черчесова загубил карьеру Вани Игнатова, вытащив его из Краснодара.А что касается работы Черчесова в Динамо,-его состав не уступал Зениту,там Кокорину было место где-то на фланге, а Смолов вообще в число 18 не попадал ...И Саламыч занял 4 или 5 место

    08.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Мыть кости тренеру другого клуба, да ещё так жёстко?.. Да уж, настоящий горский рыцарь.

    08.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Скорее её выкидыш... )

    08.11.2025

  • AlexCS4

    Валера - средний тренер, спору нет. Но заявление дикого горца Агузарова - за пределами порядочности. Позор Акрону.

    08.11.2025

  • sergey485

    Я бы сказал искусно сделаный слабый тренер...

    08.11.2025

  • rac135

    БОМБАРДИР 11.10.25 Григорян в ходе своих рассуждений на Матч ТВ пришел к выводу, что главный тренер России Валерий Карпин – гений.

    08.11.2025

  • spartsmen

    общался с агузаровой лично или рабинович напевал?

    08.11.2025

  • Chausov Alexey

    Господин Агузаров, возможно, говорит все правильно. Только какое его собачье дело, что происходит в другом клубе. Пусть со своими делами разбирается.

    08.11.2025

  • Sandy45

    Стасик завтра натянет Станковича и Ахмат будет выше Динамо)))

    08.11.2025

  • spartsmen

    вообще-то, такие вещи говорят с глазу на глаз, если уж кушать аслан уже не может. а потом, правда, и в глаз можно отхватить. и будет и не кушмть, и не видеть того, что не кушает. а стасик просто обязан поставить этого ослана на место (если, конечно, представит, что нечто подобное скажет о нём чей-то агентишка).

    08.11.2025

  • Врн36

    Он и Стасик от Валеры не далеко ушёл. Может быть даже рядом стоит

    08.11.2025

  • A. K.

    Тедеева в Динаму!

    08.11.2025

  • Валентин Домашев

    Карпин это не тренер как игрок да он был неплох но тренер нуьевой

    08.11.2025

  • zg

    А че этот "ара" так разгавкался?!И да,Ахмат сейчас ниже Динамо и играет никак!:laughing:

    08.11.2025

  • Валентин Домашев

    Полностью согласен, сколь ж он в Ростове мозги полоскал

    08.11.2025

  • Timka1401

    согласен ))

    08.11.2025

  • Колобок Колобков

    Судя по интеллекту, это наверное брат Агузаровой...

    08.11.2025

  • Timka1401

    он только своих земляков осетинов хвалит?)))) что если Телеев такой гений , нигде не засветился ?! а ему уже не 40 и не 45! Акрон какие-то достойные места занимал , чтобы так восхищаться ?

    08.11.2025

  • Полностью согласен.У Карпина самомнения выше крыши, а умения - ноль!!!!

    08.11.2025

    • «Динамо» — ЦСКА: Глебов вывел армейцев вперед на 76-й минуте

    ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голу Глебова на 76-й минуте
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости